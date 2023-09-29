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Никита Пресняков, ныне проживающих в Соединенных Штатах, внезапно запаниковал из-за местного юмора, который принял слишком серьезно. Не каждый раз шутники пытаются напугать жертву с помощью слова "взрыв".
В соцсетях внук Аллы Пугачевой рассказал, как было дело. Музыкант оставил на парковке у торгового комплекса свой джип. Спустя некоторое время, вернувшись к машине, увидел, что у ручки висит резиновая утка.
И тут Пресняков ударился в панику. Как рассказал сам, Соединенные Штаты полны сюрпризов – могут запросто разыграть таким образом жертву, подражая Джокеру, который изготавливал "бомбочки из уток".
"Короче, я запараноил, резко дернул водительскую дверь, чтобы уточка улетела", – высказался Пресняков.
Естественно, вместо взрыва резиновая игрушка, жалобно крякнув после падения на асфальт, укатилась и перестала беспокоить Никиту.
А спустя какое-то время Пресняков узнал, что таким образом в Штатах соблюдают традицию среди всех владельцев внедорожников. То есть утку нужно было спустя некоторое время оставить на другом внедорожнике.
В социальных сетях публика пошутила, что Пресняков уже сходит с ума от американского воздуха – и хорошо, мол, что не обратился в 911 со звонком об "угрозе взрыва".
Риторика Астаны оставляет желать лучшего