Американцы довели Преснякова до истерики безобидной шуткой

Внук Пугачевой принял местный юмор за потенциальную угрозу взрыва

Никита Пресняков, ныне проживающих в Соединенных Штатах, внезапно запаниковал из-за местного юмора, который принял слишком серьезно. Не каждый раз шутники пытаются напугать жертву с помощью слова "взрыв".

В соцсетях внук Аллы Пугачевой рассказал, как было дело. Музыкант оставил на парковке у торгового комплекса свой джип. Спустя некоторое время, вернувшись к машине, увидел, что у ручки висит резиновая утка.

И тут Пресняков ударился в панику. Как рассказал сам, Соединенные Штаты полны сюрпризов – могут запросто разыграть таким образом жертву, подражая Джокеру, который изготавливал "бомбочки из уток".

"Короче, я запараноил, резко дернул водительскую дверь, чтобы уточка улетела", – высказался Пресняков.

Естественно, вместо взрыва резиновая игрушка, жалобно крякнув после падения на асфальт, укатилась и перестала беспокоить Никиту.

А спустя какое-то время Пресняков узнал, что таким образом в Штатах соблюдают традицию среди всех владельцев внедорожников. То есть утку нужно было спустя некоторое время оставить на другом внедорожнике.

В социальных сетях публика пошутила, что Пресняков уже сходит с ума от американского воздуха – и хорошо, мол, что не обратился в 911 со звонком об "угрозе взрыва".



