Живущий в Америке внук Пугачевой вынужден торговать собой ради куска хлеба

Никита Пресняков нашел новый источник дохода

С осени прошлого года 31-летний Никита Пресняков, живет и работает в США. Он покинул родину вскоре после объявления частичной мобилизации. Судя по соцсетям, за океаном старший внук Аллы Пугачевой записывает альбомы со своей группой Multiverse и снимает клипы для местных звезд.

Но, вероятно, там такого добра – вагон и маленькая тележка. И старший внук Пугачевой ищет альтернативные способы заработка ради куска хлеба. Например, теперь он предлагает желающим платную подписку на свою страницу в запрещенной в России социальной сети.

За деньги музыкант обещает публиковать "эксклюзивный контент", давать "бейдж подписчика", показывать "закулисье" и гарантирует возможность спросить его "о чем угодно". Образно говоря, он вынужден торговать собой, за деньги рассказывая про свою жизнь.

Изначально внук Пугачевой просил за все эти счастливые возможности 409 рублей в месяц с каждого подписчика. Но, видимо, никому такое счастье за деньги не нужно. И сейчас можно оформить доступ к странице Преснякова всего за 189 рублей с возможностью в любой момент отменить подписку.

Неизвестно, оформили ли доступ Пугачева и ее муж-иноагент по полной цене, или внук сделал знаменитой бабушке скидку.