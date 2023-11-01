Почему Пугачева скрывает свое местоположение: Азиза дала ответ

Певица держится подальше от всех

Алла Пугачева регулярно выставляет в социальных сетях свои фотографии, но при этом не подписывает, где именно находится, и убирает метки геолокации. Азиза утверждает, что примадонна просто очерчивает границу дозволенного, и объяснила, почему она так делает.

В последнее время много слухов ходит о том, что звездное семейство покинуло новую Родину и перебралось на Кипр. Подтверждений этой информации пока никто не дал, хотя супруга примадонны видели на острове с одним из них детей. Азиза объяснила, почему Алла Борисовна скрывает свое местонахождение и не рассказывает, где живет сейчас.

По ее словам, Пугачева обрисовала границы своего личного пространства, куда никому, кроме близких, не разрешено сходить. Азиза удивилась также, что огромное количество друзей, крутившихся вокруг звезды советской эстрады в пору ее наивысшей популярности, сразу растворились, стоило примадонне уехать вслед за мужем из страны.

Она добавила, что Пугачева – очень открытая личность, и если сейчас она защищает свой дом и свою семью, то это как раз объяснимо. Время для всех непростое, кому-то неуютно даже в собственном доме, не говоря уже о чужой земле. Пугачева, по словам Азизы, могла бы спрятаться в уютном местечке и жить там, чувствуя себя спокойно, но она выбрала другой путь. И это, говорит Мухамедова, право Аллы.

Да, можно думать, что кумир не имеет права бросать поклонников, но это не так. Обсуждать жизнь известных людей вообще – плохо, считает певица. И чем лезть в дела звезд, лучше бы заняться своей жизнью, своими делами. Ведь у тех, кто обсуждает происходящее у знаменитостей, вряд ли своя жизнь легка и счастлива, иначе они бы не интересовались чужой.

Недавно Азиза поставила свою карьеру на паузу из-за личных проблем.

