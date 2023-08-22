"Ушла со сцены сознательно": стало известно о решении Азизы после СВО

Звезда-патриотка сделала перерыв в карьере из-за личной трагедии

Уже давно ходят слухи об исчезновении звезды девяностых Азизы Мухамедовой с эстрады. Сама артистка заявила о прекращении концертов несколько месяцев назад. С того периода о жизни вокалистки ничего неизвестно.



Друзья и знакомые Азизы уверяют, что исполнительница взяла перерыв в карьере и ушла в заботу о здоровье. Также выступления певица прекратила из-за смерти своей матери. По словам самой Азизы, творчество было только ради мамы.

"Она ушла со сцены сознательно. До этого записала новую песню "Любимые не умирают" о героях СВО",– рассказал близкий друг певица журналист Денис Сорокин.

Азиза выпустила песню и клип в память о тех, кто сражается в СВО, однако яркого взлета этой композиции не случилось, из-за чего певица была сильно расстроена.

Сорокин также отметил, что сейчас Азиза погрузилась в творчество и публикует энергетические картины в своих социальных сетях. Сорокин подчеркнул, что артистка заметно помолдела, живет вдали от города и творит. Однако, журналист пояснил, что дар пения дан Азизе Богом, и она обязательно вернется.

К слову, певица сейчас погружена в сферу оздоровления организма. Она уверена, что обладает даром, который уже помог людям. Артистка называет себя целительницей и в своем блоге транслирует различные энергетические работы.

Сама же певица не дает никаких комментариев о возвращении в шоубизнес и не анонсирует новые концерты.

Ранее "Утро.ру" писало о ментальных проблемах, которые могли подкосить певицу и заставить ее уйти с большой сцены.