Что сделала Пугачева сразу после прибытия в Россию: появились подробности

Знаменитость засняли очевидцы

Артистка Алла Пугачева решила вернуться в Россию. Насовсем или временно – пока неизвестно. Причин знаменитость не сообщала, да и поводов для этого, как было раньше, нет. В первый раз она хотела отправить любимых детей в школу, чтобы они не отставали по российской программе, а потом провожала в последний путь близкого друга Юдашкина.

Источники подтвердили, что Пугачева уже находится внутри страны – ее заметили на погранпереходе в Псковской области и в Москве. Первые столичные очевидцы застали ее на Казанском вокзале, куда артистка прибыла на поезде Псков-Москва. Она была одета в белую шубу, очки и кепку, закрывающие лицо, хотя разглядеть в этом силуэте Примадонну было несложно.

Пугачева выглядела бодро и шла в компании неизвестного, который помогал ей донести небольшой красный чемодан, а также своего директора.

Затем журналистам удалось застать артистку в деревне Грязь. Первое, что решила сделать Пугачева после визита в Россию – это посетить свой замок, с которым ее связывают теплые и счастливые моменты жизни.

Неизвестно, как звезда отреагировала на увиденный после долгой разлуки дом. Однако прислуга успела все подготовить к возвращению Аллы Пугачевой, поскольку на въезде ее встречала охрана, а весь сад выглядел чистым и ухоженным. Видео опубликовал SHOT.

Ранее появились кадры выступления Аллы Пугачевой после новости о ее возвращении в страну.