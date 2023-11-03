Унизили и растоптали: как Пугачеву встретили в России

Унизили и растоптали: как Пугачеву встретили в России
Фото: соцсети
Киркоров даже оглох от новости

Приезд Аллы Пугачевой в Россию стал самым громким событием пятницы. Информацию о приезде знаменитой звезды подтвердили пограничники, очевидцы, а также представители артистки. Примадонна на появившихся в Сети кадрах выглядела хорошо и бодро, хоть и немного прихрамывала. 

Однако в медийном пространстве Пугачеву встретили не слишком радушно. Ее унизили и растоптали своими заявлениями различные представители российской общественности.

К примеру, в числе первых пошутила о приезде артистки депутат Госдумы Елена Ямпольская.

"А что, про "от Газы в Грязы" кто-то уже пошутил?..", – написала она в Telegram.

Следом заявление сделала ведущая Первого канала Олеся Лосева, опубликовав фото Аллы Пугачевой в турбине самолета – так она сделала отсылку к произошедшему в аэропорту Махачкалы, когда на одном из появившихся в Сети видео дагестанец искал евреев в самолетной турбине.

Журналисты спросили о приезде Примадонны и Филиппа Киркорова, но в ответ он сделал вид, что оглох и не услышал вопроса.

"Ого, Алла Борисовна Пугачева приехала… Это немудрено, ибо скоро биатлон!", – написал патриот Губерниев.

Сейчас Алла Пугачева приходит в себя после долгой дороги в подмосковном замке. Ее лимузин видели при въезде через ворота дома, сообщает телеканал "360".

Директор артистки подтвердила, что звезда находится в России, но как долго она пробудет в стране говорить категорически отказалась, указывает Радио 1.

Источник: Утро.ру
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