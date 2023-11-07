Пугачева решила порадовать россиян: скоро новость официально объявят всем

Артистка начала работу над новыми песнями

Насколько спешно Алла Пугачева приехала в Россию, настолько быстро она ее и покинула. До сих пор до конца неизвестно, чем именно занималась артистка на Родине, хотя многие встретили ее радостно, вопреки скандалам вокруг звезды. У замка в Грязи дежурили толпы поклонников, выкрикивая признания в любви звезде, а часть медийных персон даже публично обрадовалась произошедшему.

Тем не менее, благоприятная встреча не побудила Пугачеву остаться – она вернулась к мужу и детям, который предпочла не брать с собой в поездку. Поговаривают, что она могла приехать по трем причинам: решение проблем с документами, запись новой песни или оспаривание статуса иноагента у мужа. Однако существует и еще одна – ее раскрыло издание КП.

По заявлению журналистов, Пугачева решила порадовать россиян и дать один концерт впервые за несколько лет. Выступать в России артистка не готова, поэтому готовится к мероприятию для российской публики в Дубаи. Согласно слухам, за это ей заплатят 35 млн рублей, сообщает Общественная служба новостей. Домой знаменитость вернулась, чтобы снова собрать команду и договориться со всеми в очном формате.

Также Алла Пугачева планирует записать новый альбом. У нее накопилось много неизданного материала, который сейчас попросту простаивает. Новость скоро официально объявят всем – певица хочет завершить работу в следующем году и выпустить первый релиз. Никакого подтверждения этой информации нет.

* Максим Галкин признан иноагентом