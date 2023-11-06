Зачем приезжала Алла: три версии причин возвращения Пугачевой

Зачем приезжала Алла: три версии причин возвращения Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приезд артистки в Россию произвел фурор

Вот уже несколько дней в информационном пространстве обсуждают феерическое, но покрытое тайной возвращение бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Россию. Артистка в условиях строжайшей секретности пересекла границу нашей страны в Псковской области, однако практически сразу была замечена глазастыми очевидцами. Журналисты пытаются разобраться, зачем Алла Борисовна наведалась в нашу страну.

Первая версия


Одной из популярных версий было предположение о том, что артистка приехала в Россию и посетила свою резиденцию в деревне Грязь для того, чтобы забрать важные документы. Однако это выглядит весьма странно, так как бумаги могло привезти любое доверенное лицо. Впрочем, возможно, речь идет о каких-то совсем уж секретных документах, транспортировку которых экс-примадонна побоялась кому-то передоверить.

Вторая версия


Большой интерес у публики вызвала неожиданная поездка Пугачевой в Тверь. Ее машина несколько часов простояла у дверей известной музыкальной студии. Некоторые предполагают, что певица могла записать там новую песню. Такая версия тоже выглядит удивительно, учитывая, что Алла Борисовна давно отошла от концертной деятельности.


Третья версия


Также в интернет-пространстве обсуждают версию, согласно которой Пугачева приехала в Россию для того, чтобы попытаться снять статус иностранного агента со своего супруга. Как известно, у артистки осталось немало влиятельных покровителей в России, возможно, она лично пыталась повлиять на ситуацию.

В России артистка провела всего несколько дней. Поклонники продолжают гадать, зачем Алла приезжала на родину. Доподлинно причина ее краткосрочного возвращения неизвестна.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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