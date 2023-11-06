Зачем приезжала Алла: три версии причин возвращения Пугачевой

Приезд артистки в Россию произвел фурор

Вот уже несколько дней в информационном пространстве обсуждают феерическое, но покрытое тайной возвращение бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Россию. Артистка в условиях строжайшей секретности пересекла границу нашей страны в Псковской области, однако практически сразу была замечена глазастыми очевидцами. Журналисты пытаются разобраться, зачем Алла Борисовна наведалась в нашу страну.





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