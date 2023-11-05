Музыкальный критик сравнил Пугачеву и Нагиева

Музыкальный критик сравнил Пугачеву и Нагиева
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com
Евгений Бабичев проанализировал перспективы вернувшейся в Россию Примадонны

Первый вопрос, возникающий при мысли о возвращении Аллы Пугачевой, наверное об аудитории. Как примет публика беглую примадонну, не сдерживавшую острый язык в некоторых случаях? О возможном развитии ситуации рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Он считает, что уезжать можно по-разному. Например, как Дмитрий Нагиев, который тихо исчез с экранов под предлогом творческого отпуска. Просто эти "каникулы" начались именно в феврале прошлого года. А можно уехать, громко захлопнув дверь и наговорив гадостей до и после отъезда, как сделала это примадонна. Бабичев говорит, что сегодня важно понимать, какие чувства испытывала та или иная звезда, уезжая, что она сказала за границей.

А говорят знаменитости порой то, что приводит аудиторию в шок. Поклонники привыкли слышать кумиров и верить им. Но среди них встречаются приверженцы разных мнений на любой вопрос. И совершенно неважно, о какой сфере жизни идет речь. Гораздо важнее для звезд понимание того, что каждое их слово в эфире или на страницах любого издания весомо. И один человек порадуется, что мнения совпали, а другого высказывание всерьез заденет. Ведь словом тоже можно ранить.

Предсказывать что бы то ни было по поводу перспектив Аллы Пугачевой Евгений Бабичев не берется. Среди аудитории примадонны есть и фанаты, и те, кто видел в певице прежде всего человека с характером. И они могут не простить Пугачевой того, что в сложной ситуации она оставила страну и не высказала четкой позиции по поводу происходящего в России. Это вызывает недоумение, по его словам.

Впрочем, не исключено, что эти разговоры уже неважны. Ведь если верить снимку, выложенному супругом примадонны, она закончила визит в Россию и сейчас находится в Латвии.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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