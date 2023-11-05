Жертвы примадонны: каких российских звезд "погубила" Пугачева

Жертвы примадонны: каких российских звезд "погубила" Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com
Список артистов, в неудачной карьере которых винят Пугачеву, внушает

Народную артистку Советского союза называют не только королевой эстрады, но и погубительницей не одной карьеры. На ее счет записывают сломанные судьбы нескольких человек.

Так, в 2006 году из программы "Песня года" удалили бессменных до того ведущих Евгения Меньшова и Ангелину Вовк. На передачу позвали Пугачеву, а артистам даже не сказали, что эпизод, в котором они должны были участвовать, уже отсняли. Вовк с горечью говорила, что отдала бы эстафету, если бы попросили по-человечески, но ее просто растоптали.

В испорченной карьере обвинял Аллу Борисовну и певец Михаил Муромов, прославившийся песней "Яблоки на снегу". Он утверждал, что примадонна приплачивала телевизионщиком, чтобы его не выпускали в эфир.

Прошлась Пугачева и по карьере Маши Распутиной. Первая же песня эпатажной исполнительницы стала хитом, и вскоре певицы встретились, но общение вышло холодным. Позже в прессе говорили, что Распутина отказалась от покровительства примадонны, что и стало причиной длинной паузы в ее карьере. Позже, писали журналисты, отношения наладились и чарты взорвал хит "Роза чайная", который Маша спела вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Повредить Иосифу Кобзону Пугачева не смогла, однако их отношения также далеки от дружеских. Певец писал, что Алла не оценила его помощи в пути на музыкальный Олимп и зазвездилась. Поговаривают, что помирились они только на юбилее мэтра: в списке гостей на праздновании 75-летия Кобзона имя Пугачевой было.

Историю Владимира Преснякова приписывают его звездной теще, не простившей зятю романа с Леной Ленской, ставшей позже его второй женой. Его карьера музыканта тоже пострадала.

И наконец Валентина Легкоступова, прославившаяся благодаря композиции "Ягода-малина". По слухам, две артистки не поделили песню Раймонда Паулса. Однако сама Легкоступова причиной своего краха называет беременность, пришедшуюся на смену двух государств. По ее словам, она просто не смогла сориентироваться в новом обществе, когда вышла из декрета.

Насколько правдивы все эти слухи, судить трудно, однако сложный характер певицы, как ни крути, отмечали все.

Напомним, недавно вернувшуюся в Россию Аллу Пугачеву встретили по-разному. Некоторые ее бывшие друзья резко негативно отреагировали на приезд примадонны.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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