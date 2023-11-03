Приехала отбелить Галкина*: близкие раскрыли реальную цель возвращения Пугачевой

Приехала отбелить Галкина*: близкие раскрыли реальную цель возвращения Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press globallookpress.com
Примадонна намерена решить некоторые документальные и юридические вопросы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА   

Вчера общественность оглушила внезапная новость о приезде примадонны в Россию. Известно, что Пугачева заехала на территорию России через один из КПП и сразу же отправилась в деревню Грязь, где остался их с Галкиным* дом.

Люди из окружения примадонны раскрыли секрет: Алла Борисовна приехала по юридическим делам. Во-первых, она хочет составить еще одно завещание. Во-вторых, в прошлый приезд Пугачева не забрала все нужные документы на детей и хочет сделать это сейчас. Учитывая, что звездная пара собирается переезжать в новую квартиру на Кипре, наверняка нужны определенные справки. Кроме того, не исключено присутствие примадонны на церемонии прощания с Юрием Темиркановым – народный артист, дирижер скончался накануне.

Правда, все то же окружение (и не только оно) подозревает, что есть и третья цель: Пугачева, как преданная жена, намерена добиться снятия статуса иноагента со своего мужа. Не исключено, что это связано с имущественными вопросами. Например, владельцем особняка в деревне Грязь, что в Подмосковье, как раз является Максим Галкин*. Так что певице необходимо пообщаться с нотариусом и разобраться с механизмом наследования замка, который достанется их детям.

Напомним, звездные супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. Они увезли их из России в Израиль в прошлом году, а после начала боевых действий на Святой земле решили перебраться на Кипр. Давая концерт в Лимассоле, Галкин* заявил, что сделал семью киприотами. Видимо, теперь детям придется бросить иврит и начать учить греческий.

Ранее мы писали, что коллеги не обрадовались возвращению примадонны на Родину.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Телеграм-канал "Shot" ✓ Надежный источник
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