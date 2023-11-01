"Крыса": исполнивший песни Цоя Галкин* взбесил российского актера

Назаров с осуждением отреагировал на возмутительный поступок шоумена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Народный артист РФ Юрий Назаров, за плечами которого более трех сотен киноролей, включая бесспорные хиты "Андрей Рублев" и "Маленькая Вера", предельно возмущен поведением иноагента Максима Галкина*. Последней каплей в чашу его терпения стало исполнение юмористом хитов Юрия Шатунова и Виктора Цоя на одном из концертов во время европейских гастролей.

"Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин* - крыса", – сказал Юрий Назаров.



Актер считает, что Галкин* сбежал, потому что испугался происходящего в стране. И его не красит то, что он ругал страну. Вместо того, чтобы принести извинения Родине, которую регулярно поливает грязью на концертах, он пошел дальше и пытается вызвать жалость исполнением любимых россиянами песен.

Бывшая звезда российской эстрады, по мнению Назарова, сейчас загнана в угол своими же собственными руками. Вместо того, чтобы, как надеялся юморист, найти условия получше, он ошибся и потерял то, что имел.

Напомним, что после февральских событий прошлого года Максим Галкин* и Алла Пугачева переехали в Израиль, а теперь собираются поселиться на Кипре, поскольку Ближний Восток лихорадит. Супруг примадонны не просто сбежал, он превратился в оголтелого русофоба и договорился до звания иноагента.

Недавно юрист сказал, что в России Галкина* ждет суд за нарушение авторских прав.

*признан иноагентом в РФ