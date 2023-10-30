Галкина* освистали за перепевку хитов Шатунова: все повторил за SHAMAN'ом

Галкина* освистали за перепевку хитов Шатунова: все повторил за SHAMAN'ом
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Россияне возмущены исполнением каверов Шатунова и Цоя во время гастролей шоумена* в Европе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* 

На заграничных концертах юморист Максим Галкин* внезапно принялся перепевать Виктора Цоя и Юрия Шатунова. Россияне взметнулись волной возмущения – исполнение комика им не понравилось, в отличие от того, как спел эти же песни Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

Ролик тут же набрал более четырех тысяч дизлайков и массу призывов к бывшему продюсеру Шатунова Андрею Разину с требованием призвать к порядку иноагента-комика. Поклонники Шатунова и Цоя возмущены тем, что Галкин* за счет ушедших звезд пытается возродить интерес к своей полузабытой персоне. Дружно осудили манеру исполнения, назвав ее пошлой, а выступление – мерзким.

Некоторые сочли, что муж примадонны выжил из ума в попытках вернуть былое величие и что он не тянет создание собственного номера, а пытается прославиться за чужой счет.

Исполнение каверов на песни группы "Кино" вызвало еще больше хейта. Некоторые фанаты Цоя возмутились плевком в душу после такого отвратительного, по их мнению, исполнения. Подписчики уверены, что некогда любимый ими юморист не удосужился купить право на перепевки песен.

17 октября на памятном концерте в честь 50-летия Шатунова SHAMAN спел его хит "Седая ночь", выразив надежду, что сумел сохранить манеру исполнения Юрия и его энергетику в песне. Дронов рассказал, что в юности был на концерте Юрия и даже написал ему записку с просьбой разрешить спеть композиции "Ласкового мая", особенно "Седую ночь". На что, рассказывает Ярослав, Юрий со смехом согласился.

В его исполнении хит "Ласкового мая" однозначно понравился фанатам Шатунова, осыпавших певца ворохом благодарности за сохранение манеры Юрия в исполнении.

Напомним, ранее мы анализировали, что общего у SHAMANа и Галкина и в чем они отличаются.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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