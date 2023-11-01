Юрист предупредил о суде над Галкиным*: нарушил закон в другой стране

Юрист предупредил о суде над Галкиным*: нарушил закон в другой стране
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
У шоумена новые проблемы?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  

У Максима Галкина* было в России абсолютно все. Он зарабатывал многомиллионные гонорары, собирал огромные площадки и вместе с женой Алла Пугачевой жил королевской жизнью прямо в замке. Однако после начала СВО юморист собственноручно похоронил свою карьеру.

Он не просто сбежал из нашей страны, но и стал ярым русофобом. Многочисленные скандальные заявление не прошли бесследно: власти признали шоумена иностранным агентом. Теперь Максим Галкин* не может избавиться от недвижимости в России – никто не хочет связываться с ним.

От некогда популярной звезды отвернулись и поклонники, и коллеги. Западного зрителя муж Аллы Пугачевой полтора года подкупал критикой в адрес России, однако со временем был вынужден поменять программу.

Теперь Максим Галкин* предпочитает петь. На гастролях по Европе он даже исполнил хиты Юрия Шатунова, за что, кстати, подвергся критике. Но этим дело не ограничилось – юрист Виктор Осипов предупредил, что артисту может грозить суд за потенциальное нарушение авторских прав.

"Правообладатель может подать в суд, даже если артист нарушил закон в другой стране", – отметил эксперт.

По его словам, в России Максиму Галкину* пришлось бы выплачивать компенсацию до пяти миллионов рублей, если бы он наплевал на авторские права в нашей стране.

*Признан иноагентом в РФ
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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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