Брошенный Пугачевой Галкин* выступил с важным заявлением

Планы шоумена кардинально поменялись

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Внезапное возвращение Аллы Пугачевой в Россию обсуждается в светских хрониках целый день. Певица въехала в страну на погранпереходе в Псковской области, оттуда добралась до Пскова, после чего села на поезд до Москвы – и затем приехала в родную Грязь.

Известно, что примадонна приехала в страну без супруга Максима Галкина* и детей. На какой срок она оказалась в стране – непонятно. Сама Алла Борисовна совершенно немногословна.

Однако шоумен, оставленный супругой на острове, поспешил рассказать публике, что переносит израильские концерты до весны 2024 года.

На видеозаписи Максим обращается к фанатам из своей кипрской квартиры, мгновенно опустевшей из-за отъезда матриарха семейства. Кстати, это жилье находится в самом дорогостоящем здании острова – башне One. На камеру Галкин снует из комнаты в комнату. Вся обстановка – преимущественно светлых тонов.

Непонятно, где в тот момент находились Гарри и Лиза. СМИ подозревают, что Алла намерена забрать детей с собой назад, в Россию. Хотя совершенно недавно шоумен уверял, что желает от наследников хорошего знания иврита.

А в окружении звездного семейства предполагают, что одной из причин возвращения певицы домой якобы стало желание помочь Галкину отменить статус иностранного агента.

*признан иностранным агентом решением Минюста