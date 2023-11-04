Подруга Пугачевой жестко высказалась о ее возвращении: "Личное оскорбление"

Подруга Пугачевой жестко высказалась о ее возвращении: "Личное оскорбление"
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
От артистки отказываются даже самые близкие люди

Когда-то казалось, что Алла Пугачева – настоящая любимица фортуны. Головокружительной карьере знаменитости можно было только позавидовать. В личной жизни все также складывалось прекрасно – муж значительно младше, любимые дети и спокойная старость. Однако перипетии на международной арене полностью изменили жизнь Аллы Борисовны. Из-за ее резких высказываний многие вычеркнули экс-примадонну из своей жизни.

Так, когда-то Пугачева близко дружила с руководительницей модной дизайн-студии Милой Ставицкой. Женщина даже стала крестной матерью наследников Пугачевой. Однако теперь Ставицкая, судя по ее высказываниям, не питает теплых чувств к артистке.

Стоит отметить, что раньше подруга Пугачевой отказывалась обсуждать артистку и всегда была на ее стороне. После грандиозного возвращения Аллы Борисовны в Россию журналисты решили побеседовать со Ставицкой и поинтересовались, что она думает по поводу приезда Пугачевой. Ответ женщины был очень резким и хлестким.

"Я русский человек. Когда мой народ называют быдлом, я воспринимаю это, как личное оскорбление! Ждать покаяния не приходится, а, значит, и говорить не о чем...", – отрезала Мила.

Напомним, в некоторое время назад Пугачева обратилась к россиянам, которые негативно отреагировали на ее отъезд, со словами: "Были холопами, стали рабами".

К слову, ранее машину Аллы Пугачевой заметили в Твери, где она может записать новую песню.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Машину Пугачевой заметили в Твери: зачем певица колесит по России

К персоне звезды приковано повышенное внимание

Немоляева обвинила Галкина* в смертном грехе: неожиданная правда о юмористе

Народная артистка считает, что поступки мужа примадонны вызваны обуявшей его гордыней

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей