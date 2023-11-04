Подруга Пугачевой жестко высказалась о ее возвращении: "Личное оскорбление"

От артистки отказываются даже самые близкие люди

Когда-то казалось, что Алла Пугачева – настоящая любимица фортуны. Головокружительной карьере знаменитости можно было только позавидовать. В личной жизни все также складывалось прекрасно – муж значительно младше, любимые дети и спокойная старость. Однако перипетии на международной арене полностью изменили жизнь Аллы Борисовны. Из-за ее резких высказываний многие вычеркнули экс-примадонну из своей жизни.



Так, когда-то Пугачева близко дружила с руководительницей модной дизайн-студии Милой Ставицкой. Женщина даже стала крестной матерью наследников Пугачевой. Однако теперь Ставицкая, судя по ее высказываниям, не питает теплых чувств к артистке.



Стоит отметить, что раньше подруга Пугачевой отказывалась обсуждать артистку и всегда была на ее стороне. После грандиозного возвращения Аллы Борисовны в Россию журналисты решили побеседовать со Ставицкой и поинтересовались, что она думает по поводу приезда Пугачевой. Ответ женщины был очень резким и хлестким.

"Я русский человек. Когда мой народ называют быдлом, я воспринимаю это, как личное оскорбление! Ждать покаяния не приходится, а, значит, и говорить не о чем...", – отрезала Мила.

Напомним, в некоторое время назад Пугачева обратилась к россиянам, которые негативно отреагировали на ее отъезд, со словами: "Были холопами, стали рабами".



К слову, ранее машину Аллы Пугачевой заметили в Твери, где она может записать новую песню.

