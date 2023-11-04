Житель Грязи рассказал о соседстве с Пугачевой

Житель Грязи рассказал о соседстве с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Возможная продажа замка в подмосковной деревне не радует местных обитателей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА    

Мужчина, живущий в деревне Грязь, где когда-то построили замок звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин*, жалеет о возможном переезде знаменитых соседей.

"Хорошие люди... Всегда здоровались", – вздыхает житель.

По словам соседа знаменитых обитателей деревни, за время их отсутствия в стране он ни разу не видел, чтобы кто-то приезжал на просмотр роскошного замка. Также местным неизвестно, пустовал ли дом или кто-то из знакомых хозяев в нем все-таки жил. Зато мужчина сообщил, что о скором возвращении примадонны в Россию и конкретно о приезде в Грязь знала вся деревня.

Накануне прогремела новость о том, что звезда российской эстрады внезапно вернулась в страну, но приехала она без своего мужа-юмориста. О целях, с которыми примадонна наведалась на Родину, говорят разное. Одни уверены, что дело в дополнительном завещании и документах на детей, другие предполагают, что истинная причина приезда – попытаться снять с мужа статус иноагента. Кроме того, собственником замка в Грязи до сих пор является Максим Галкин*, так что вопрос о передаче в будущем имущества наследникам звездной четы тоже требует решения.

Ранее мы писали, что машину Аллы Пугачевой заметили в Твери, что вызвало новую волну вопросов о цели ее пребывания в России.

*признан иноагентом в РФ

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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