Виноваты родители: зачатым "в пробирке" детям Пугачевой грозит рак мозга

Виноваты родители: зачатым "в пробирке" детям Пугачевой грозит рак мозга
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Двойняшки Аллы Пугачевой живут сейчас в постоянном стрессе. И он крайне негативно влияет на состояние неокрепших организмов

Разговор о 10-летних Лизе и Гарри Галкиных надо начать с того, что зачаты они были "в пробирке". Якобы когда-то Пугачева заморозила яйцеклетки, которые потом искусственным путем оплодотворили спермой ее молодого пятого мужа. Вынашивала и рожала зачатых искусственным способом детей суррогатная мать.

Все это, как считают врачи, в будущем может негативно сказаться на здоровье и судьбе этих детей. Да, вспомогательные репродуктивные технологии дали шанс появиться на свет миллионам детей, как и у Аллы Борисовны. Но малыши "из пробирки", если верить статистке, отличаются врожденными пороками развития. Заморозка эмбрионов влечет за собой вероятность повышенной массы тела у ребенка в будущем. А еще криоконсервация оказывает негативное влияние на скорость процессов внутриутробного развития и повышает риск онкологии у ребенка. В 30% случаев есть опасность развития лейкемии и злокачественной опухоли мозга.

Возможно, подобные риски можно было бы минимизировать, но, как говорят специалисты, состояние стресса, в котором постоянно живут дети Пугачевой, эту вероятность многократно повышают. Родители в конечном итоге и будут виноваты в страшном диагнозе!

"Вы только подумайте, какой это тяжелый удар для детей, – говорит друг семьи. – Лиза и Гарри пошли учиться в школу на русском языке, потом бросили всех друзей, переехали в другу страну и стали учиться на иврите. Но, не прошло и двух лет, снова надо уезжать – теперь уже на Кипр, где преподавать будут на английском языке. А в каждой стране разная учебная программа, и очень тяжело адаптироваться. К тому же в Израиле они в последнее время жили под ракетными ударами, слышали вой сирен и бегали в убежище – все это сказывается на психике в конечном итоге. Но Алла, похоже, не понимает всей серьезности этого". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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