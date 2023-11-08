Орбакайте обратилась к россиянам с важной просьбой

Орбакайте обратилась к россиянам с важной просьбой
Фото: соцсети
Знаменитость сделала публичный призыв

Сейчас Кристина Орбакайте наслаждается жизнью в США. Знаменитость снова уехала в другую страну, чтобы провести время с дочерью Клавдией и мужем. Не так давно она опубликовала радостные фотографии на своей странце в соцсетях, показав, как они всей семьей отметили Хэллоуин. Со стороны казалось, что сейчас звезда наслаждается приятными моментами, но недавно выяснилось, что не все так гладко.

Орбакайте опубликовала на своей странице запись, обратившись к своим знакомым россиянам с важной просьбой. Артистка призналась, что ее узнаваемый голос стали использовать злоумышленники, которые пытаются втереться в доверие к людям. По ее словам, неизвестные делают звонки, пародируя Орбакайте и провоцируя на беседу.

"Пожалуйста, будьте внимательны! Лучше перезвоните мне!", – обратилась к россиянам артистка в своих соцсетях.

Фото: соцсети

С чем именно была связана попытка неизвестных пообщаться с людьми от имени кристины Орбакайте она раскрывать не стала. Не исключено, что так у знакомых артистки пытались выведать информацию о недавнем приезде ее матери Аллы Пугачевой в Россию. Либо дело могло касаться простого желания нажиться – некоторое время назад голосом артистки уже обзванивали ее знакомых с жалобами на бедственное положение и просьбами занять денег.

Источник: Утро.ру
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