"Чудо в перьях": что случилось с переехавшей в США Орбакайте

"Чудо в перьях": что случилось с переехавшей в США Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press globallookpress.com
Новоиспеченная жительница Нового света превратилась в нечто странное, пытаясь подыграть местным

Недавно ставшая американкой бывшая звезда российской эстрады, дочь примадонны Кристина Орбакайте лезет из кожи вон, лишь бы поскорее ассимилироваться на новой Родине и стать своей для местных жителей. Певица не пощадила даже собственную внешность, лишь бы поддержать нынешних "сограждан" в их традициях.

На своей странице в социальных сетях певица выложила недавно сделанный снимок. На нем обычно красивая блондинка похожа на пластиковую куклу, украшенную бантом на голове, наряженную в юбку, состоящую будто бы из одних пушистых черных перьев. Обута эта "кукла" в блестящие сапожки. В том же странно-готическом стиле наряжена стоящая рядом с матерью на фото и дочь Кристины Клава. Девочка вдобавок надела на голову ободок с красными рожками.

Непривычный и немного пугающий внешний вид матери и дочери объясняется просто: праздник Хэллоуин (отмечается в ночь с октября на ноябрь) в Америке обязаны праздновать все. От обязанности отмечать эту дату не освобождаются даже приехавшие иностранцы.

Желая подстроиться под законы нынешнего места пребывания, Орбакайте послушно нарядилась в указанном стиле, не побоявшись даже возможной волны возмущенной критики со стороны россиян. Американские традиции важнее – понимать надо, где живешь.Тем временем, в Сети артистку уже прозвали "чудом в перьях".

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте потеряла работу в нашей стране.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
По теме

Умер народный артист СССР Юрий Темирканов

Звезды не стало на 85-м году жизни

США и Израиль знали о готовящемся нападении ХАМАС – политолог Раевский

Эксперт провел параллели между Майданом на Украине и войной между Израилем и Палестиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей