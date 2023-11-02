"Чудо в перьях": что случилось с переехавшей в США Орбакайте

Новоиспеченная жительница Нового света превратилась в нечто странное, пытаясь подыграть местным

Недавно ставшая американкой бывшая звезда российской эстрады, дочь примадонны Кристина Орбакайте лезет из кожи вон, лишь бы поскорее ассимилироваться на новой Родине и стать своей для местных жителей. Певица не пощадила даже собственную внешность, лишь бы поддержать нынешних "сограждан" в их традициях.

На своей странице в социальных сетях певица выложила недавно сделанный снимок. На нем обычно красивая блондинка похожа на пластиковую куклу, украшенную бантом на голове, наряженную в юбку, состоящую будто бы из одних пушистых черных перьев. Обута эта "кукла" в блестящие сапожки. В том же странно-готическом стиле наряжена стоящая рядом с матерью на фото и дочь Кристины Клава. Девочка вдобавок надела на голову ободок с красными рожками.

Непривычный и немного пугающий внешний вид матери и дочери объясняется просто: праздник Хэллоуин (отмечается в ночь с октября на ноябрь) в Америке обязаны праздновать все. От обязанности отмечать эту дату не освобождаются даже приехавшие иностранцы.

Желая подстроиться под законы нынешнего места пребывания, Орбакайте послушно нарядилась в указанном стиле, не побоявшись даже возможной волны возмущенной критики со стороны россиян. Американские традиции важнее – понимать надо, где живешь.Тем временем, в Сети артистку уже прозвали "чудом в перьях".



Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте потеряла работу в нашей стране.

