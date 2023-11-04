"Закрытая и отстраненная": режиссер Давлетьяров высказался про Орбакайте

Режиссер рассказал о съемках одного из своих удачных проектов и поделился мнением об артистах и работе с ними

В российских кинотеатрах пару дней назад прошла премьера фантастического фильма режиссера Рената Давлетьярова "Человек ниоткуда". В разговоре с журналистами после Давлетьяров вспомнил свои другие работы, в том числе один из самых удачных проектов "Любовь-морковь", очередной этап которой вышел на экраны полгода назад. Главные роли в ней сыграли прекрасные и талантливые артисты Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. В этот раз режиссер уступил место продюсеру.



Давлетьяров охарактеризовал Кристину великолепной актрисой и весьма деликатным человеком, который никогда не закатывает на пустом месте диких скандалов, свойственных многим ее коллегам.

"Орбакайте закрытая, отстраненная. При этом она абсолютно ровная, прибалтийка, чуть-чуть айсберг", – вспоминает режиссер и продюсер.



Он рассказал, что далеко не сразу они с актрисой подружились, но это все же произошло. Ровный и чуть холодный характер прибалтийской артистки пришелся по нраву руководителю картины, здорово облегчив работу с главной звездой.

Давлетьяров считает Орбакайте прекрасной, энергичной и совсем не изменившейся за долгие годы. Как и партнер актрисы по картине Гоша Куценко, Ренат уверен, что эта роль – лучшая у Кристины, которая очень органично вписалась в персонажа и жила в нем.

Ранее мы писали, как Кристина Орбакайте ради празднования обязательного для американцев Хэллоуина нарядила себя и дочь в соответствующем стиле, став похожей на "чудо в перьях".

