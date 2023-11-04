"Закрытая и отстраненная": режиссер Давлетьяров высказался про Орбакайте

"Закрытая и отстраненная": режиссер Давлетьяров высказался про Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Режиссер рассказал о съемках одного из своих удачных проектов и поделился мнением об артистах и работе с ними

В российских кинотеатрах пару дней назад прошла премьера фантастического фильма режиссера Рената Давлетьярова "Человек ниоткуда". В разговоре с журналистами после Давлетьяров вспомнил свои другие работы, в том числе один из самых удачных проектов "Любовь-морковь", очередной этап которой вышел на экраны полгода назад. Главные роли в ней сыграли прекрасные и талантливые артисты Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. В этот раз режиссер уступил место продюсеру.

Давлетьяров охарактеризовал Кристину великолепной актрисой и весьма деликатным человеком, который никогда не закатывает на пустом месте диких скандалов, свойственных многим ее коллегам.

"Орбакайте закрытая, отстраненная. При этом она абсолютно ровная, прибалтийка, чуть-чуть айсберг", – вспоминает режиссер и продюсер.

Он рассказал, что далеко не сразу они с актрисой подружились, но это все же произошло. Ровный и чуть холодный характер прибалтийской артистки пришелся по нраву руководителю картины, здорово облегчив работу с главной звездой.

Давлетьяров считает Орбакайте прекрасной, энергичной и совсем не изменившейся за долгие годы. Как и партнер актрисы по картине Гоша Куценко, Ренат уверен, что эта роль – лучшая у Кристины, которая очень органично вписалась в персонажа и жила в нем.

Ранее мы писали, как Кристина Орбакайте ради празднования обязательного для американцев Хэллоуина нарядила себя и дочь в соответствующем стиле, став похожей на "чудо в перьях".

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
По теме

Что сделала Пугачева сразу после прибытия в Россию: появились подробности

Знаменитость засняли очевидцы

Власти раскрыли правду о задержании Пугачевой сразу после приезда в Россию

Звезда поступила очень хитро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей