Пугачева лишила Орбакайте наследства: что произошло

Старшая дочь была исключена из завещания

Вернувшаяся на время в Россию Алла Пугачева, помимо записи песен и подготовки к предстоящим выступлениям, занималась и бумажной волокитой. Как сообщали источники, артистка забирала важные документы, которые касаются ее любимых двойняшек – Лизы и Гарри. По слухам, за это время Примадонна успела полностью лишить Кристину Орбакайте наследства – теперь все достанется младшим детям артистки. Подтверждения информации нет.

Вероятно, Пугачева не считает нужным обеспечивать дочь после своей смерти. Еще несколько лет назад она подарила ей и внуку Никите апартаменты в Москве, а также проложила обоим путь в шоу-бизнес. Теперь члены ее семьи вряд ли могут пожаловаться на бедное существование. Известно, что Орбакайте прилично зарабатывает, выступая на корпоративах, а ее сын отлично живет в США.

Другая история с Лизой и Гарри, которые находятся в более уязвимом положении. Неизвестно, как долго Пугачева сможет наблюдать за их взрослением и становлением как личностей, поэтому она решила позаботиться обо всем заранее. Тем не менее, адвокаты утверждают, что при желании старшая дочь вполне может оспорить последнюю волю своей матери.

"Кристина Орбакайте сможет претендовать на обязательную долю в наследстве, если она соответствует критериям, перечисленным в законе, а именно является нетрудоспособной", – пояснили правозащитники.

В таком случае, независимо от содержания завещания, она обязательно будет в числе лиц, которые имеют право на наследство Пугачевой.

Ранее Максим Галкин* сообщил в соцсетях о прибавлении в семье.

*признан иноагентом