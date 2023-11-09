Галкин* удивил новостью о пополнении в семье

Галкин* удивил новостью о пополнении в семье
Фото: соцсети
После воссоединения с Примадонной юморист поделился с подписчиками приятными изменениями в их жизни

Не так давно Аллу Пугачеву заметили в России – правда, пробыла она здесь всего несколько дней, после чего вернулась заграницу и воссоединилась с супругом Максимом Галкиным* уже в Латвии. О счастливой встрече свидетельствуют свежие снимки комика с Примадонной из Сигулда.

Возвращение жены стало не единственным радостным поводом для Галкина*: в соцсетях он решил поделиться с поклонниками еще одним интересным событием. По словам артиста, у них появился новый член семьи – милый черный щенок по кличке Роки. В соцсетях Галкин* выложил короткое видео, на котором играет с питомцем.

"Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Красавец наш!", – приговаривает артист.

Роки действительно внешне чем-то напоминает миниатюрного черного волка – играет с хозяином, задорно виляет хвостом и норовит смахнуть с кровати его очки.

Фото: соцсети

Вероятно, с помощью питомца Пугачева и Галкин* решили поднять настроение своим детям, Гарри и Лизе, которым нелегко даются частые переезды и смена школ. Сейчас им предстоит обучаться в греческом заведении и изучать новый язык.

По информации СМИ, сейчас Алла Пугачева готовится возобновить карьеру. В России она даже записала несколько песен для родных, передает "Свободная пресса".

Ранее стало известно, какие болезни могут грозить зачатым в пробирке двойняшкам артистов.

*признан иноагентом

Источник: Утро.ру
По теме

Пугачева тайно продолжила музыкальную карьеру в России - Shot

Певица записала новый альбом

Уехавшая из России Цветаева отправила сына в армию Израиля

Проводы прошли эмоционально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей