Галкин* удивил новостью о пополнении в семье

После воссоединения с Примадонной юморист поделился с подписчиками приятными изменениями в их жизни

Не так давно Аллу Пугачеву заметили в России – правда, пробыла она здесь всего несколько дней, после чего вернулась заграницу и воссоединилась с супругом Максимом Галкиным* уже в Латвии. О счастливой встрече свидетельствуют свежие снимки комика с Примадонной из Сигулда.

Возвращение жены стало не единственным радостным поводом для Галкина*: в соцсетях он решил поделиться с поклонниками еще одним интересным событием. По словам артиста, у них появился новый член семьи – милый черный щенок по кличке Роки. В соцсетях Галкин* выложил короткое видео, на котором играет с питомцем.

"Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Красавец наш!", – приговаривает артист.

Роки действительно внешне чем-то напоминает миниатюрного черного волка – играет с хозяином, задорно виляет хвостом и норовит смахнуть с кровати его очки.

Вероятно, с помощью питомца Пугачева и Галкин* решили поднять настроение своим детям, Гарри и Лизе, которым нелегко даются частые переезды и смена школ. Сейчас им предстоит обучаться в греческом заведении и изучать новый язык.

По информации СМИ, сейчас Алла Пугачева готовится возобновить карьеру. В России она даже записала несколько песен для родных, передает "Свободная пресса".

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*признан иноагентом