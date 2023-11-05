Выяснен принцип разделения детей между Галкиным* и Пугачевой после развода

Выяснен принцип разделения детей между Галкиным* и Пугачевой после развода
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press globallookpress.com
Юристка объяснила, кто получит эко-наследников, если звездные супруги все же расстанутся

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

О разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сегодня не говорит только ленивый. Несмотря на то, что сами звездные супруги никак не комментируют ситуацию в их семье, Сеть бурлит разнообразными версиями. В числе прочих вопросов, интересующих пользователей, то, как Алла и Максим будут делить двойняшек, рожденных в результате ЭКО.

Сплетни о том, что звездная семья трещит по швам, начали появляться уже давно. Особенно закипело обсуждение после того, как супруги разъехались по разным странам. Вопрос о том, с кем из родителей останутся Лиза и Гарри, интересует многих. Ведь есть нюанс с обстоятельствами их появления на свет после процедуры ЭКО.

Юристы разъяснили, что эта тонкость никак не повлияет на решение суда, если состоится разбирательство по поводу того, кто же заберет детей после расторжения брака. Специалисты по праву говорят, что независимо от того, каким путем появились на свет малыши, они имеют совершенно одинаковый набор прав и никак в это смысле не отличаются друг от друга.

То есть если звездные родители все же решат расстаться, то разбирательство пойдет по классической схеме и суд будет определять место проживания ребенка, исходя из его интересов и вопроса, в доме какого из родителей ему предоставят лучшие условия.

Напомним, недавно на одном из концертов Галкин* намекнул на развод исполнением песни с соответствующим сюжетом. Его жена после нескольких дней молчания сделала заявление по этому поводу.

*В РФ признан иноагентом

Источник: Страсти.ру ✓ Надежный источник
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