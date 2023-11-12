Раскрыт тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам

Раскрыт тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам
Фото: соцсети
Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг

Каждое новое заявление Аллы Пугачевой в соцсетях по поводу новостной повестки производит эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты и народ пристально следят за тем, что скажет артистка в этот раз. Недавнее сообщение Примадонны стало одним из самых содержательных, и теперь его каждое слово подробно анализируют – как восторженные фанаты, так и критики. 

Как известно, возвращение Пугачевой в Россию публика восприняла неоднозначно: одни ожидаемо критиковали, другие были невероятно рады событию и караулили знаменитость возле ее дома в деревне Грязь, надеясь, сказать ей лично несколько добрых слов. В итоге после всего Алла Борисовна заявила, что знает – она до сих пор остается в людских сердцах. 

Тем не менее, были и фразы в ее сообщении, которые натолкнули публику на тревожные мысли. СМИ раскрыли тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам, выразив мнение, что так она решила попрощаться со всеми из-за своего тяжелого недуга.

"Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная", – напоминает ее слова телеканал "360"

После этого поклонники переживают, что состояние Аллы Пугачевой и правда может быть не самым лучшим. Они отметили, что впервые знаменитость так открыто говорила о себе, рассказав еще и о болезнях, которые мешали ей выходить на сцену. 

Ранее известный продюссер высказался о гонораре, который, по слухам, Пугачева требует для своего выступления.

Источник: Комсомольская правда
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