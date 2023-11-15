Что известно об экстренной посадке самолета с мужем Пугачевой

Все едва не закончилось трагично

Алла Пугачева известна не только своими выдающимися песнями и талантом, но и страхом перед полетами на самолете. Во время поездок по России она всегда предпочитала передвигаться на поезде, подгоняя автомобиль прямо на перрон. Недавнее свое возвращение артистка спланировала по сухопутному маршртуту, проделав путь от Кипра до Прибалтики и Москвы.

Страх перед перелетами объединял ее с бывшим супругом Александром Стефановичем, с которым знаменитость прожила четыре года. Во время поездок с ним постоянно происходили какие-то курьезы.

Его друг Никас Сафронов рассказал, что однажды стало известно об экстренной посадке самолета с мужем Пугачевой. Борт резко потух, вся автоматика отключилась и воздушное судно начало гореть – вероятно, в него попала молния.

"Еле-еле сели. После этого возник страх, он больше никогда не летал, боялся", – рассказал художник.

По его словам, у Стефановича развилась настолько грандиозная фобия, что он не выносил практически все виды транспорта. Только автомобиль мог терпеть кое-как и лишь в том случае, если он движется со скоростью 50-60 км в час. При этом мужчина рассказывал, что, воперки своим страхам, он смог таким образом объездить всю Европу.

Ранее было озвучено условие выступления Аллы Пугачевой на новогоднем огоньке.