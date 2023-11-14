Санкции: фаворит Пугачевой SHAMАN ответил на вопрос о зарубежных счетах и домах

Санкции: фаворит Пугачевой SHAMАN ответил на вопрос о зарубежных счетах и домах
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
SHAMАN - главный патриот российской сцены. Но это не нравится многим на Западе. И певец на себе узнал, что такое санкции и гонения.

Музыкант давал концерты в Луганске, Мариуполе и Геническе, выступал перед бойцами, которые проходят лечение в госпитале Подольска, пел на Красной площади. За все это в русофобской Латвии его в марте этого года внесли в "черный список", запретив въезд в страну в числе прочих российских культурных деятелей.

Вскоре подоспела и Канада, которая всегда первая в деле гонений на нашу хранимую Богом страну. Дронов попал под ограничительные меры и там. Странно, что пока в Незалежной не отреагировали.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но музыканту на эти происки врагов и сатанистов плевать. "У меня нет на западе ни банковских счетов, ни бизнеса, ни домов, – прямо ответил он на вопрос о зарубежных активах – Поэтому меня эти санкции никак не волнуют. Я никогда не был в Америке и Канаде"

Причем, как заверил исполнитель хит "Я – русский", даже если бы заранее знал, какими санкциями обернется его патриотизм, все равно бы не изменил своим убеждениям "Я иду по этой дороге с рождения, сворачивать никуда не планирую, мой путь только вперед, несмотря ни на какие санкции", – гордится певец.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу канала "Россия" "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Тогда все стали писать что он-де – ее фаворит. 

Источник: "Мир новостей" ✓ Надежный источник
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