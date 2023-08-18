Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa
Фото: пресс-служба
Певцов объединила интересная идея

Боевой дух солдат в годы Великой Отечественной войны поддерживали фронтовые бригады артистов самых разных жанров. В одной только Москве сформировалось примерно 700 подобных коллективов. Одной из самых известных фронтовых певиц стала Лидия Русланова.

Она вошла в первую артистическую бригаду и отправилась на фронт уже в июле 1941 года. Сколько раз Русланова пела перед бойцами!.. На свои деньги она купила две батареи "Катюш" для Первого Белорусского фронта.

Фото: пресс-служба

А в августа 2023 года при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и в сотрудничестве с общероссийским движением "Народный Фронт" в России появилась "Агитбригада имени Руслановой". Инициатором и руководителем проекта стала певица и общественный деятель Александра Круглова, полюбившаяся зрителям после 7-го сезона популярного телепроекта "Голос".

Фото: пресс-служба

"Агитбригада имени Руслановой" – это сборные концерты для эмоционального настроя военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях.

"Мы образуем абсолютно новое "комьюнити" и можем поднять интерес у молодой и талантливой аудитории к теме патриотизма, объединения и сохранения культурных традиций страны", – рассказала Круглова "Утро.ру".

Нужный стране проект поддержали Николай Басков, Эдгард Запашный, SHAMAN, Анна Семенович, Виктория Дайнеко и многие другие популярные артисты. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"С Россией покончено?": в Британии сделали заявление о развязанной Западом войне

Местные слабо понимают политику властей

Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери

Как живет окончившая ВУЗ дочь звезды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей