Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

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Боевой дух солдат в годы Великой Отечественной войны поддерживали фронтовые бригады артистов самых разных жанров. В одной только Москве сформировалось примерно 700 подобных коллективов. Одной из самых известных фронтовых певиц стала Лидия Русланова.
Она вошла в первую артистическую бригаду и отправилась на фронт уже в июле 1941 года. Сколько раз Русланова пела перед бойцами!.. На свои деньги она купила две батареи "Катюш" для Первого Белорусского фронта.
А в августа 2023 года при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и в сотрудничестве с общероссийским движением "Народный Фронт" в России появилась "Агитбригада имени Руслановой". Инициатором и руководителем проекта стала певица и общественный деятель Александра Круглова, полюбившаяся зрителям после 7-го сезона популярного телепроекта "Голос".
"Агитбригада имени Руслановой" – это сборные концерты для эмоционального настроя военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях.
"Мы образуем абсолютно новое "комьюнити" и можем поднять интерес у молодой и талантливой аудитории к теме патриотизма, объединения и сохранения культурных традиций страны", – рассказала Круглова "Утро.ру".
Нужный стране проект поддержали Николай Басков, Эдгард Запашный, SHAMAN, Анна Семенович, Виктория Дайнеко и многие другие популярные артисты.
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