Фаворитка Пугачевой рассекретила влиятельных покровителей и доходы SHAMANа

SHAMAN сегодня звучит из каждого утюга. Без его участия редко какой сборный концерт обходится. О причинах его популярности рассказала Александра Круглова, которая знает музыканта лично - вместе работают в знаменитой артистической "Агитбригаде имени Руслановой"

Певица Саша Круглова в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А", где Примадонна правила бал. Она была там фавориткой. Потом Саша стала звездой команды Ани Лорак седьмого сезона вокального телепроекта Первого канала "Голос. Перезагрузка".

В "Голосе", только третьего сезона, участвовал и Ярослав Дронов, позже взявший себе псевдоним SHAMAN.

"В шоу-бизнесе очень важны связи и покровители, – уверена Александра Круглова. – Звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу талантов "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Тогда все писали, что он-де – ее фаворит. А она – его влиятельный покровитель. И так люди думают до сих пор, хотя Пугачева и SHAMAN давно не общаются".

"Не надо забывать, что за SHAMANом стоит супруга продюсера и композитора Кима Брейтбурга – доцент кафедры эстрадно-джазового пения в Академии им. Гнесиных педагог по вокалу Валерия Брейтбург, – продолжает Круглова. – Это она помогла сделать Ярославу, как и мне, сделать первые шаги в карьере, подтолкнула артиста к участию в проекте "Фактор А", поскольку заметила в певце потенциал, хотя он не видел себя в шоу-бизнеса. На самом проекте на канале "Россия" она была педагогом и музыкальным руководителем, поэтому смогла еще больше раскрыть творческий потенциал Ярослава".

Сегодня, по словам Кругловой, SHAMAN входит в первую пятерку российских артистов по гонорарам. "Он получает за концерт не меньше Киркорова, Лепса, Билана и Лазарева, – пояснила Саша. – Это серьезные суммы с семью нулями в конце".