Беглого внука Пугачевой разыскивают: Погряз в долгах

Беглого внука Пугачевой разыскивают: Погряз в долгах
Никита Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Горе-бизнесмена пытаются найти приставы

Практически каждый день в информационном пространстве появляются нелицеприятные сведения о семействе сбежавшей экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. После известных событий прошлого года сама Алла Борисовна и многие ее родственнички разбрелись, кто куда. Теперь же их настигают проблемы в разных сферах. Так, стало известно о пристальном интересе стражей порядка к финансовой деятельности внука певицы Никиты Преснякова.

Более того, вместе с ним внимание правоохранителей было привлечено к молодой супруге артиста. Чета прочно обосновалась в Соединенных Штатах Америки, однако продолжает зарабатывать на россиянах, что уже стало своего рода традицией для многих беглецов.

Вопросы к звездам возникли из-за неуплаты налогов по их фирме, которая торгует уличными тренажерами по госконтрактам. Сама сумма пока относительно небольшая – всего 80 тысяч рублей, но к ней уже прибавились штрафы за автомобиль, оформленный на компанию Преснякова.

Машина успела не раз нарушить Правила дорожного движения, а вот штрафы никто не оплачивает – постановлений уже скопилось на 60 тысяч рублей. Теперь звездных возлюбленных разыскивают приставы.

К слову, ранее было объявлено о новой эмиграции Аллы Пугачевой.

Источник: Telegram • Требует проверки
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