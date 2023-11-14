Беглого внука Пугачевой разыскивают: Погряз в долгах

Горе-бизнесмена пытаются найти приставы

Практически каждый день в информационном пространстве появляются нелицеприятные сведения о семействе сбежавшей экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. После известных событий прошлого года сама Алла Борисовна и многие ее родственнички разбрелись, кто куда. Теперь же их настигают проблемы в разных сферах. Так, стало известно о пристальном интересе стражей порядка к финансовой деятельности внука певицы Никиты Преснякова.



Более того, вместе с ним внимание правоохранителей было привлечено к молодой супруге артиста. Чета прочно обосновалась в Соединенных Штатах Америки, однако продолжает зарабатывать на россиянах, что уже стало своего рода традицией для многих беглецов.



Вопросы к звездам возникли из-за неуплаты налогов по их фирме, которая торгует уличными тренажерами по госконтрактам. Сама сумма пока относительно небольшая – всего 80 тысяч рублей, но к ней уже прибавились штрафы за автомобиль, оформленный на компанию Преснякова.



Машина успела не раз нарушить Правила дорожного движения, а вот штрафы никто не оплачивает – постановлений уже скопилось на 60 тысяч рублей. Теперь звездных возлюбленных разыскивают приставы.



К слову, ранее было объявлено о новой эмиграции Аллы Пугачевой.

