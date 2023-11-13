SHAMAN обратился к облившей россиян грязью Пугачевой

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Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, взобравшийся на вершину музыкального олимпа в прошлом году, вдруг причислил Аллу Пугачеву к числу собственных поклонников после того, как Примадонна упомянула его на своей странице в социальной сети.
Напомним, покинувшая не так давно Россию Пугачева вновь вызвала раздражение у многих россиян, назвав всех своих критиков "завистниками и клеветниками". В тот же момент исполнительница сделала уточнение: именно те и были "рабами и холопами" – а речь шла вовсе не о россиянах, оказавшихся "заложниками" ситуации.
В тот же момент Пугачева и упомянула SHAMAN'а, с которым встретилась еще дестяь лет назад на "Факторе А". Тогда малоизвестный Ярослав пробовал себя на сцене.
"Когда-то попросила Ярослава сказать важную фразу, теперь и я ее скажу: "Вы еще обо мне услышите!" – высказалась певица, добавив, что все еще существует в сердцах тех, кто о ней вспоминает.
В ответ SHAMAN лишь заявил, что всегда рад наблюдать за пополнением рядов его поклонников.
"Добро пожаловать!" – высказался певец.
А ранее "Утро" рассказывало, кому SHAMAN обязан своей блистательной карьерой на сцене.
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