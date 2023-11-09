Слепакову отвесили жесткую оплеуху за пародию на SHAMAN

Живущему в Израиле комику указали на его молчание по поводу жертв в Газе

Телеведущая, звездный юрист Екатерина Гордон оценила очередную пародию от Семена Слепакова, который решил переиграть песню SHAMAN'а "Я русский". Та указала, что воспевавший Израиль Семен отказался учитывать факт массовую гибель гражданского населения в Газе – а между тем эти цифры продолжают расти из-за продолжающихся боевых действий.

"А ничего, что 5 тысяч убито?! Думала, ты реально честный... Оказалось, местами", – высказалась Гордон в социальных сетях.

Напомним, Слепаков буквально недавно презентовал свое юмористическое творение, спародировав хит "Я русский". Там переехавший в Израиль Семен поет, что ныне всегда расхаживает "в шапке" и питается "кошерной едой". На кровь отца он не обращает никакого внимания – что до своей генетики "всемирному злу", которое стало таковым из-за своего "нерусского" происхождения?



Ну а приправил свой текст Слепаков заявлением, что собирается всю оставшуюся жизнь оставаться в Израиле – и завершил припевом из "Хава нагила".

Напомним, Слепаков находится в Израиле с весны 2022 года вместе с семьей. После этого продал свое жилье в Москве – изначально просил за свою недвижимость в столице у Крымской набережной почти 300 миллионов рублей.