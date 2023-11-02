Кто из звезд ТНТ обрушился с критикой на СВО и Кремль

На канале нашлось немало русофобов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА



После февральских событий прошлого года неожиданно выяснилось, что далеко не все звезды российского телевидения являются патриотами нашей страны. Например, внушительное число артистов, снимавшихся в телесериалах на ТНТ, выступили резко против решения Кремля по операции на Украине.





Яна Троянова



Арарат Кещян

Семен Слепаков*

Денис Косяков



Владимир Епифанцев