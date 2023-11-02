Кто из звезд ТНТ обрушился с критикой на СВО и Кремль

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АГЕНТОМ СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА
После февральских событий прошлого года неожиданно выяснилось, что далеко не все звезды российского телевидения являются патриотами нашей страны. Например, внушительное число артистов, снимавшихся в телесериалах на ТНТ, выступили резко против решения Кремля по операции на Украине.
Яна Троянова
Звезда телесериала "Ольга" уже много месяцев живет во Франции. Артистка рассказала, что сразу была против решения Кремля, однако еще некоторое время оставалась в России ради того, чтобы заработать на съемках сериала. Кроме того, руководство проекта уговаривало ее до поры до времени помалкивать, чтобы не сорвать съемки .
Арарат Кещян
Звезда очень популярного телесериала "Универ" также оказался в числе противников решения Кремля. Артист, сыгравший ушлого Майкла в сериале, заявлял, что до событий 2014 года восхищался политикой наших властей, однако череда последующих действий Кремля разочаровала его. Артур подчеркивал, что он не поддерживает российских солдат.
Семен Слепаков*
После старта СВО артист, также снимавшийся в сериале "Универ", обратился к российским властям с требованием прекратить операцию. Вскоре после этого он уехал в Израиль, где начал выпускать омерзительные песенки, высмеивающие нашу страну и подвиг русского солдата.
Денис Косяков
Комик, сыгравший в телесериале "Зайцев + 1" на ТНТ, после февральских событий опубликовал странную запись, где заявил, что "ApplePay важнее тех, кто орет про восемь лет". Многие не без оснований решили, что таким образом юморист оскорбил людей, рассказывающих о трагедии Донбасса, который на тот момент обстреливали долгих восемь лет.
Владимир Епифанцев
Артист также блистал в телесериале на ТНТ – он снимался в картине "Жуки". Епифанцев очень жестко высказался по поводу России, обозвал нашу страну "фашистским государством", объявил, что не хочет называться русским и вообще не чувствует никакой привязки к родной стране, за что его уже наказали
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