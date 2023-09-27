Отказавшийся быть россиянином Епифанцев получил по заслугам

За сказанные слова придется отвечать

Известный российский актер Владимир Епифанцев благодаря своей фактурной внешности давно завоевал любовь и уважение российской публики. Однако поклонникам звезды пришлось испытать горькое чувство разочарования, а Владимиру, в свою очередь, поплатиться за наглую выходку.



Речь идет о нашумевшей истории с переодеванием артиста в полицейскую форму. В этом виде звездный актер внезапно объявил, что не считает себя россиянином. Разумеется, такое русофобское заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. После этого инцидента прошло приличное количество времени, однако расплата пришла.



Так, на антироссийски настроенного артиста написали заявление в полицию. Теперь звезду ждет проверка со стороны правоохранительных органов, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей". Заявление написал один из жителей Москвы, который не готов терпеть хамские русофобские высказывания актера. Россиянин не стал сидеть сложа руки и воздал Епифанцеву по заслугам.



Дело осталось за полицией. Инициирована проверка, по результатам которой в рамках российского законодательства будет принято решение о возможном наказании для именитого артиста.



Детали с отказом Епифанцева называть себя россиянином ранее опубликовало "Утро.ру".

