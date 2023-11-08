Как "красная кнопка" SHAMAN сказалась на Пугачевой

Вадим Цыганов считает, что ни примадонна, ни ее звездный супруг не смогут вернуться в Россию

Продюсер Вадим Цыганов заявил, что возвращение беглой звезды российской эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента под большим вопросом, и отношение к паре российских властей тут не при чем. Просто общество в результате происходящего в последний год разделилось. Символическая "красная кнопка", нажатая SHAMANом на одном из последних концертов, сделала процесс необратимым, уверен продюсер.



"Произошло разделение на людей и нелюдей. SHAMAN уже "нажал на красную кнопку", – заключил продюсер, добавив, что на 99% уверен в своей оценке происходящего.

Кроме того, Вадим Цыганов рассказал, что не раз имел возможность поработать с примадонной в прошлые годы, однако его личной заинтересованности в этом сотрудничестве никогда не было. Продюсер добавил, что сотрудничать предпочитает с теми людьми, к которым испытывает любовь или хотя бы симпатию.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию, заявив, что поддерживает мужа в его взглядах и решениях. Первоначально знаменитая супружеская чета обосновалась в Израиле, а когда там начались боевые действия, собралась перебраться на Кипр и, по слухам, уже приобрела особняк в Лимассоле.

Ранее мы писали, что супруги участвовали в совместном эфире и Цыганов прилюдно перебивал жену.

