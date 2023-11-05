Цыганова вышла на связь после прошедших в ее доме обысков

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Российская исполнительница Вика Цыганова объявилась после того как ее муж опубликовал в телеграме пост про начавшийся в доме обыск. Певица сообщила, что все закончилось.
Напомним, накануне в телеграм-канале Виктории Цыгановой появилось снятое в полумраке видео, где похожий на ее мужа человек торопливо сообщает о начале досмотра в доме. Сообщение написано словно в спешке или с расшифровкой голосовой диктовки. В происходящем Вадим Цыганов обвинил журналистку Ксению Собчак.
Телеведущая и блогерша жестко высмеяла обвинение в донесении, пообещав, что скорее заведет муравьиную ферму, нежели станет отслеживать жизнь знаменитой пары.
Сегодня артистка написала в своем телеграм-канале, что все закончилось.
" Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть", – с иронией сообщила она, пообещав детали в завтрашнем эфире с их кухни.
Официальные источники ничего не сообщали об обыске в доме Цыгановых, но связаться с супругами и правда некоторое время было невозможно. Дозвониться не мог даже концертный директор Вики Андрей Юшин.
Напомним, что конфликт Вики Цыгановой и Ксении Собчак длится давно. Недавно "блондинка в шоколаде" пыталась подловить певицу на лицемерии.
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