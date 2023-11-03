Цыганов публично закрыл рот жене: в отношениях разлад

Знаменитости постоянно перебивали друг друга

Супруги Цыгановы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Вместе они порядка 30 лет, хотя за это время совместных детей в браке так и не появилось. Но знаменитости нашли, что смогло их объединить и без наследников – Виктория и Вадим одинаково смотрят на мир, у них общие ценности и ориентиры, поэтому и в отношениях и соовместной работе удается поддерживать трепетное отношение друг к другу.

Тем не менее, как и у всех, разлады в паре все же встречаются. В недавнем интервью они показали, что не всегда могут говорить о чем-то с уважением к партнеру. В эфире "Царьграда" после сканадала на фоне беседы с иноагентом, они постоянно перебивали друг друга, не давая закончить мысль.

Как известно, Вадим Цыганов не смог отпустить Викторию одну беседовать с уехавшими из России журналистом – он опасался, что артистка может сказать что-то не то. Сама певица позже призналась, что у нее имеются проблемы с головой и не всегда она правильно выстраивает когнитивные связи. Но, как оказалось, тогда звезды поступили максимально конструктивно, поскольку в последнем интервью продюсеру даже пришлось закрывать рот жене.

Ведущий спросил, как супруги относятся к тому, что россияне стали реже ходить на воскресные литургии. Цыганов начал вспоминать Священное писание, в ходе чего артистка его перебила и вставила несколько пояснений.

"Викуль, давай будем говорить о реальностях…",

– резко парировал ей супруг.