Цыганов публично закрыл рот жене: в отношениях разлад

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Супруги Цыгановы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Вместе они порядка 30 лет, хотя за это время совместных детей в браке так и не появилось. Но знаменитости нашли, что смогло их объединить и без наследников – Виктория и Вадим одинаково смотрят на мир, у них общие ценности и ориентиры, поэтому и в отношениях и соовместной работе удается поддерживать трепетное отношение друг к другу.
Тем не менее, как и у всех, разлады в паре все же встречаются. В недавнем интервью они показали, что не всегда могут говорить о чем-то с уважением к партнеру. В эфире "Царьграда" после сканадала на фоне беседы с иноагентом, они постоянно перебивали друг друга, не давая закончить мысль.
Как известно, Вадим Цыганов не смог отпустить Викторию одну беседовать с уехавшими из России журналистом – он опасался, что артистка может сказать что-то не то. Сама певица позже призналась, что у нее имеются проблемы с головой и не всегда она правильно выстраивает когнитивные связи. Но, как оказалось, тогда звезды поступили максимально конструктивно, поскольку в последнем интервью продюсеру даже пришлось закрывать рот жене.
Ведущий спросил, как супруги относятся к тому, что россияне стали реже ходить на воскресные литургии. Цыганов начал вспоминать Священное писание, в ходе чего артистка его перебила и вставила несколько пояснений.
"Викуль, давай будем говорить о реальностях…",
– резко парировал ей супруг.
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