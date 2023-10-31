Цыганова придумала новое обзывательство для охаявших ее россиян

Звезда ответила всем, кто высказался на ее счет

Певица Виктория Цыганова столкнулась с новой волной популярности после недавнего интервью иноагенту. Знаменитость получает сотни комментариев в свой адрес по поводу недавних высказываний о происходящем в России. Конечно, артистке хотелось бы побольше слышать приятных слов поддержки, комплиментов и позитива, но получает она совсем противоположные реакции.

Артистка стала объектом для всеобщей критики, как и ее супруг Вадим. Их желание донести свою точку зрения до масс обернулось репутационной неудачей, которую супруги пытаются разгрести последние несколько дней. Сперва Виктория старалась отвечать публике на заявления в свой адрес, но в итоге приняла решение закрыть страницу в соцсетях от посторонних, чтобы сделать себе лучше и спокойнее.

Однако на этом Цыганова остановиться не смогла. Как она сама призналась в скандальном интервью, нрав у нее огненный, поэтому и молчать в таких ситуациях бывает тяжело. Певица записала видео, в котором придумала новое обзывательство для охаявших ее россиян.

"Вот эта вот вся праздная шалупонь, шушера мерзкая, пусторылая вообще, фантики, они сидят и пишут, интересуются, какой ботокс я колю. Ребят, я даже в этой области и не думаю. Какие туфли на мне одеты или еще что-то", – высказалась знаменитость.

По ее словам, людям больше всего не нравится ее православная позиция, именно поэтому интервью и вызвало столько реакций.

Цыганова утверждает, что хаять других людей очень легко, а для истинной веры и добрых дел нужно постоянно заставлять свою душу идти в праведном направлении.

Затем звезда высказалась о тех, кто подсчитывал, сколько стоили туфли, в которых она пришла на интервью. Журналисты утверждают, что лодочки от фирмы Chanel обошлись ей, по меньшей мере, в 90 тысяч рублей. Виктория разразилась ненормативной лексикой, указав, что бездумное потребление благ, "праздное и комфортное существование приведет просто к краху".

"Были у меня проблемы с головой, очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда хорошо когнитивные связи у меня устанавливаются. Но мне достаточно моего сердца, веры", – подытожила артистка.

Ранее сообщалось, что после скандального интервью Цыганову не стали поздравлять с юбилеем в России.