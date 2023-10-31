Цыганова придумала новое обзывательство для охаявших ее россиян

Цыганова придумала новое обзывательство для охаявших ее россиян
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Звезда ответила всем, кто высказался на ее счет

Певица Виктория Цыганова столкнулась с новой волной популярности после недавнего интервью иноагенту. Знаменитость получает сотни комментариев в свой адрес по поводу недавних высказываний о происходящем в России. Конечно, артистке хотелось бы побольше слышать приятных слов поддержки, комплиментов и позитива, но получает она совсем противоположные реакции. 

Артистка стала объектом для всеобщей критики, как и ее супруг Вадим. Их желание донести свою точку зрения до масс обернулось репутационной неудачей, которую супруги пытаются разгрести последние несколько дней. Сперва Виктория старалась отвечать публике на заявления в свой адрес, но в итоге приняла решение закрыть страницу в соцсетях от посторонних, чтобы сделать себе лучше и спокойнее.

Фото: скрин соцсети

Однако на этом Цыганова остановиться не смогла. Как она сама призналась в скандальном интервью, нрав у нее огненный, поэтому и молчать в таких ситуациях бывает тяжело. Певица записала видео, в котором придумала новое обзывательство для охаявших ее россиян.

"Вот эта вот вся праздная шалупонь, шушера мерзкая, пусторылая вообще, фантики, они сидят и пишут, интересуются, какой ботокс я колю. Ребят, я даже в этой области и не думаю. Какие туфли на мне одеты или еще что-то", – высказалась знаменитость.

По ее словам, людям больше всего не нравится ее православная позиция, именно поэтому интервью и вызвало столько реакций. 

Цыганова утверждает, что хаять других людей очень легко, а для истинной веры и добрых дел нужно постоянно заставлять свою душу идти в праведном направлении. 

Затем звезда высказалась о тех, кто подсчитывал, сколько стоили туфли, в которых она пришла на интервью. Журналисты утверждают, что лодочки от фирмы Chanel обошлись ей, по меньшей мере, в 90 тысяч рублей. Виктория разразилась ненормативной лексикой, указав, что бездумное потребление благ, "праздное и комфортное существование приведет просто к краху". 

"Были у меня проблемы с головой, очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда хорошо когнитивные связи у меня устанавливаются. Но мне достаточно моего сердца, веры", – подытожила артистка.

Ранее сообщалось, что после скандального интервью Цыганову не стали поздравлять с юбилеем в России.

По теме

Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль

Ситуация в мире и нашей стране накаляется

Time: Зеленский в ярости из-за упавшего интереса Запада к Украине

Киев считает себя преданным союзниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей