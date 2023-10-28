После скандального интервью Цыганова получила тяжелый удар

После скандального интервью Цыганова получила тяжелый удар
Фото: кадр YouTube.com
Артистку не стали поздравлять с юбилеем

Знаменитая певица Виктория Цыганова, которая входит в список главных российских патриотов последнего времени, решилась на смелый поступок. Звезда дала интервью иноагенту, преследуя благородную, по ее словам, цель: разбавить антироссийские точки зрения в выпусках журналиста и добавить к ним противоположной риторики. Однако все пошло не по плану, и беседа стала скорее скандальной, чем вразумительной.

После этого звезда несколько раз пыталась оправдаться. Она заявила, что интервью было не совсем честное, и на самом деле его сгенерировала нейросеть. Супруг артистки Вадим Цыганов, напротив, утверждает, что беседа была реальной, однако он обвинил журналиста в примитивном подходе.

Виктория Цыганова призналась, что изначально была готова к критике в социальных сетях. Инцидент с Оскаром Кучерой был показательным, поэтому звезда ожидала чего-то похожего и в свой адрес. При этом, по словам ее супруга, после скандального интервью артистка получила в России тяжелый удар.

В субботу, 28 октября, певица отмечает 60-летний юбилей, но, несмотря на популярность и патриотическую позицию, крупным медиа не было до этого дела. Тот же Первый канал поздравил ее лишь короткой бегущей строкой в утренних новостях. Продюсер заявил, что он с женой давно находится в "черных списках", поскольку пара неугодна "либерастской идеологии" на ТВ. Сама звезда относится к этому с пониманием.

"Я думаю, что я заслужила то, что заслужила. Самое главное, что ко мне приехали поздравить командиры "Вагнера", "Шторма", наши десантники – вот это для меня важно. А то, что меня Первый канал поставил строчкой в погоде, ну, это тоже хорошо", – заявила Цыганова.

Ранее в интервью супруги назвали главных предателей России, отдельно нелестно высказавшись об Олеге Газманове.

Источник: Подъем
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