Всех обманывал: Цыганов покаялся перед россиянами

Всех обманывал: Цыганов покаялся перед россиянами
Фото: кадр YouTube.com
Знаментитость выступил с признанием

Вадим Цыганов в последнее время известен своей патриотической позицией. Вместе с супругой Викторией он собирает гуманитарную помощь и выпускает песни в поддержку солдат на передовой. Однако такой благородной деятельностью он занимался не всегда. Музыкальный продюсер дал новое интервью, в котором признался, что долгое время обманывал всех россиян ради больших заработков. Все произошло в 80-90-х годах, когда на пике популярности была группа "Ласковый май".

Тогда он пришел с большим чемоданом денег и мирным предложением к Андрею Разину от его бывшего противника. Цыганов придумал способ, как конфликт мог быть улажен с пользой для всех. Он выдвинул идею создать студию "Ласкового мая", в котором детдомовцы могли заменить популярных артистов.

Суть аферы заключалась в следующем: один из официальных участников коллектива отправляется на гастроли вместе с компанией никому неизвестных ребят, которые притворяются другими артистами группы. Это помогало больше гастролировать и зарабатывать огромные деньги.

Подобное, признает Вадим Цыганов, было настоящим обманом, но публика не жаловалась. Напротив, все были довольны, что к ним в город приехали обожаемые артисты, а сироты могли заработать собственные деньги. Тем не менее, он покаялся перед россиянами за то, что принимал участие в этом.

"Мне стыдно, потому что я тогда не знал Бога. Для меня Бог был деньги. Вот я зарабатывал и ничего не видел кроме этого", – признался знаменитость.

Цыганов отметил, что тогда и время было другое – все друг друга обманывали. Он снова подчеркнул, что кается перед всеми и перекрестился. 

Ранее в России прошел концерт в память Юрия Шатунова. Мероприятие очень не понравилось Андрею Разину, который разразился гневной тирадой в адрес российских звезд, принявших там участие.

Источник: YouTube
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей