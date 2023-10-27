Всех обманывал: Цыганов покаялся перед россиянами

Знаментитость выступил с признанием

Вадим Цыганов в последнее время известен своей патриотической позицией. Вместе с супругой Викторией он собирает гуманитарную помощь и выпускает песни в поддержку солдат на передовой. Однако такой благородной деятельностью он занимался не всегда. Музыкальный продюсер дал новое интервью, в котором признался, что долгое время обманывал всех россиян ради больших заработков. Все произошло в 80-90-х годах, когда на пике популярности была группа "Ласковый май".

Тогда он пришел с большим чемоданом денег и мирным предложением к Андрею Разину от его бывшего противника. Цыганов придумал способ, как конфликт мог быть улажен с пользой для всех. Он выдвинул идею создать студию "Ласкового мая", в котором детдомовцы могли заменить популярных артистов.

Суть аферы заключалась в следующем: один из официальных участников коллектива отправляется на гастроли вместе с компанией никому неизвестных ребят, которые притворяются другими артистами группы. Это помогало больше гастролировать и зарабатывать огромные деньги.

Подобное, признает Вадим Цыганов, было настоящим обманом, но публика не жаловалась. Напротив, все были довольны, что к ним в город приехали обожаемые артисты, а сироты могли заработать собственные деньги. Тем не менее, он покаялся перед россиянами за то, что принимал участие в этом.

"Мне стыдно, потому что я тогда не знал Бога. Для меня Бог был деньги. Вот я зарабатывал и ничего не видел кроме этого", – признался знаменитость.

Цыганов отметил, что тогда и время было другое – все друг друга обманывали. Он снова подчеркнул, что кается перед всеми и перекрестился.

Ранее в России прошел концерт в память Юрия Шатунова. Мероприятие очень не понравилось Андрею Разину, который разразился гневной тирадой в адрес российских звезд, принявших там участие.