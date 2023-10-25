Сбежавший в США Разин резко ответил Лолите: "Бессовестные морды!"

Артист в бешенстве

Концерт в память о Юрии Шатунове принес много положительных эмоций поклонникам артиста. Они смогли услышать любимые композиции в исполнении популярных российских звезд и вспомнить счастливые периоды своей жизни, которые прошли под песни "Ласкового мая". Однако мероприятие крайне не понравилось бывшему продюсеру группы Андрею Разину, который последний месяц регулярно делает скандальные заявления в адрес участников шоу.

Сбежавший в США артист шлет проклятия по Сети и уверяет, что очень скоро все, кто решился выступить на памятном концерте, будут удобрять землю. По этому поводу не сдержалась Лолита, которая решила публично обозвать Разина непечатным словом. На это не смог смолчать продюсер, который записал длинное видео с заявлением и опубликовал его на своей странице в соцсетях.

Знаменитость утверждает, что он живет невероятно успешно, и к этому он пришел, несмотря на свою безграмотность в музыке. И без него Шатунов с Кузнецовым не стали бы такими популярными артистами. А те, кто высказывается против него, "настоящие шавки".

Досталось Глызину, которого Разин обвинил в оказании интимных услуг известным личностям, и Лолите, которая, по его словам, продавала себя на детских площадках мужчинам, сообщает телеканал "360". Как утверждает продюсер, всех этих людей ждет расплата.

"Вы на похороны собрались "Ласкового мая". Вы хотели похоронить "Ласковый май" вот этим ужасным, гнусавым... Вообще невозможно слушать мою музыку. Вы унизили, за бабки пришли и как шакалы участвовали в этом сборище. Бесстыжие, бессовестные морды. А сдохнете вы от зависти, потому что я живу шикарно!", – заявил Разин.

Комментарии к своей публикации он ограничил, оставив только десять тех, которые поддерживают его точку зрения.

Ранее Разин пригрозил смертью Лере Кудрявцевой.