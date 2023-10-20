Разин пожелал смерти Кудрявцевой за проигранный суд

Продюсер не забыл и не простил

Андрей Разин продолжает выступать в социальных сетях с угрозами в адрес российских звезд, выступивших на концерте памяти Юрия Шатунова. Продюсер проехался чуть ли ни не по всему музыкальному олимпу страны, отдельно упомянув Леру Кудрявцеву, выигравшую у него суд.

Однако шоумен пошел еще дальше и заявил, что ежедневно готов проклинать участников концерта в память о покойном певце и поминать недобрым словом.

Напомним, концерт состоялся 17 октября. И до него, и после продюсер угрожал артистам смертью. И отдельно обратился к Кудрявцевой, которая выступала в качестве ведущей мероприятия. Давние обиды, пишут медиа, не прошли: Андрей все так же приходит в ярость после каждого выступления Леры. И именно она, уверяет продюсер, станет следующей, кто столкнется с проклятием.

"Я сказал: "Выиграешь суд – сдохнешь". Пусть канает на кладбище", – заявил Разин.



На громкие слова давно проживающего в Соединенных Штатах Разина отреагировал и бывший директор покойного Шатунова Андрей Кудряшов – сообщил, что понятия не имеет о том, что происходит у американских граждан.

До этого "Утро" рассказывало об иске Кудрявцевой против Разина.