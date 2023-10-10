"Больной человек": директор Шатунова ответил брызжущему ядом Разину

"Больной человек": директор Шатунова ответил брызжущему ядом Разину
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/www.globallookpress.com
Менеджер призвал не обращать внимание на человека, который каждый раз выдает безумные "сенсации"

Недавно экс-продюсер покойного Юры Шатунова Андрей Разин заявил, что вдова исполнителя якобы выходит замуж за Аркадия Кудряшова, директора скончавшегося исполнителя. 

Разин уточнил, что за таким решением якобы стоит стремление Кудряшова присвоить себе все права на творчество покойного артиста и завладеть товарным знаком "Юрий Шатунов".

Кудряшова выходка Разина не удивила – считает, что бывшему продюсеру просто скучно жить в Штатах. Поэтому генерирует очередные "интересности". 

"Человек больной. Не зная английского, там можно сойти с ума от безделья. Вот и развлекается", – высказался Аркадий журналистам.

Разин, конечно, не стал себя утруждать указанием источника своей невероятной "сенсации" (хотя и не обязан). Кудряшов утверждает, что правами на творчество певца владеет вдова Светлана. Внимательный директор держит руку на пульсе и пытается контролировать ситуацию – даже нанял некоего человека, который следит в Сети за публикациями Разина, который каждый раз что-то придумывает, а затем удаляет. 

"То он полковник юстиции, то строил БАМ... Неужели вы не видите, что он болен", – высказался Кудряшов.

Напомним, пару лет назад Разин судился с тогда еще живым Шатуновым, пытаясь отсудить права на композиции "Ласкового мая", написанные Сергеем Кузнецовым. Увы, суд встал на сторону Шатунова.

А ранее мы писали, как Разин грозил смертью SHAMAN'у.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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