Оскорбившего артистов-патриотов Разина смешали с грязью

Оскорбившего артистов-патриотов Разина смешали с грязью
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер продолжает посылать проклятия в Россию

Андрей Разин утверждает, что всех звезд, которые выступили на концерте в память о Юрии Шатунове, ждет страшная участь. Особенно это касается таких артистов-патриотов, как Лариса Долина и SHAMAN, которому он дополнительно пригрозил судебным разбирательством из-за песни. 

Люди из сфера шоу-бизнеса такую злобу со стороны экс-продюсера "Ласкового мая" объясняют просто – денег за концерт ему не заплатили, и теперь он пускает яд в других людей. 

Бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов, которого Разин обвинял чуть ли ни в гибели артиста, отреагировал на все заявления продюсера. По его словам, он понятия не имеет, кто этот человек.

"Не знаю, кто это такой, а также всех американских подданных. Звоните в США и выясняйте", – смешал он Разина с грязью.

Еще до самого мероприятия основатель "Ласкового мая" обещал, что накажет каждого артиста, кто согласится выступить на концерте в честь 50-летия Шатунова. Досталось даже Татьяне Булановой, которая в итоге наняла охрану после всех угроз.

Но многие не пошли у Разина на поводу. SHAMAN, к примеру, перепел хит "Седая ночь" и произвел настоящий фурор в зале.

Источник: Абзац
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