Разин раскрыл проклятие группы "Ласковый май"

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6 сентября поклонники Юрия Шатунова отметили 50 лет со дня его рождения. К сожалению, всенародно любимый певец не дожил до золотого юбилея. Он скончался в июне прошлого года.
Через четыре месяца после смерти солиста группы "Ласковый май" не стало и основателя музыкального коллектива Юрия Кузнецова. Народ заговорил о неком проклятии, а злые языки вновь обрушились с обвинениями на продюсера Андрея Разина.
Ему пришлось держать ответ в эфире у Андрея Малахова. Музыкант напомнил, что Юрий Шатунов перед смертью, действительно, судился с ним. Однако намекнул, что это ничего не значит.
Андрей Разин заявил, что все ушедшие музыканты в свое время не послушали его, поэтому и умерли. Однако подруга покойного Юрия Кузнецова отметила, что именно продюсер виноват в развале группы, мол он "испортил жизнь" членам группы.
Ранее мы рассказывали, что SHAMAN решил присвоить себе лавры покойного Юрия Шатунова.
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