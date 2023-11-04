Собчак подловила Цыганову на лицемерии: одна деталь выдала певицу

Ксении палец в рот не клади

Несколько дней в информационном пространстве активно обсуждают резонансное интервью Виктории и Вадима Цыгановых. Высказывания артистов буквально разбирают по строчкам. Не менее скандальная представительница российского шоу-бизнеса Ксения Собчак решила вставить свои пять копеек, чем взбесила Викторию.

Блондинка обратила внимание на наряд исполнительницы песен в жанре шансон. Как известно, Вика Цыганова позиционирует себя как ярая патриотка, артистка поддерживает наших военных и публично выражает свое одобрение действиями российских властей.



Однако "блондинка в шоколаде" усмотрела в поведении певицы лицемерные нотки. Так, Собчак с сарказмом указала, что Цыганова упоенно рассказывает о любви к России и всему русскому, однако при этом сидит в дорогущих туфлях модного зарубежного бренда.

"Я, как девушка модная, считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов – это прямо класс. Ирония высшего уровня", – заявила Ксения.

Виктория молчать не стала и публично отреагировала на насмешку телеведущей.

"К тебе пойду в лаптях! Вам что в Chanel, что в валенках – все не устраивает, – ответила Виктория.

Стоит отметить, что Цыганова всегда считалась большой любительницей моды. Более того, некоторое время назад она даже открыла собственный бренд одежды. Артистка следит за тенденциями и любит одеваться изысканно и дорого.



К слову, в своем скандальном интервью Цыганова вместе с супругом перечислили предателей России.

