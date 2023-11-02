Цыганову вышвырнули прочь после политической провокации

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Виктория Цыганова, известная в последнее время своей активной патриотической позицией, столкнулась с большим публичным осуждением после скандального интервью. Однако звезда утверждает, что в действительности все резкие комментарии в ее адрес пишут недалекие люди – на самом деле звезду многие поддерживают и любят, а творчество артистки вызывает у публики высокое уважение.
В новом интервью она вспомнила случай, как после весны 2014-го года ее пригласили на концерт в Санкт-Петербург. До этого Цыганова выступала в Крыму со своей песней "Севастополь", посвященной любви к полуострову и радости от его воссоединения с Россией. Ее она захотела исполнить и на другом мероприятии.
Однако организаторы были от такой инициативы не в восторге. Ей резко заявили, что позвали петь только праздные и забавные композиции, а не делать политических заявлений.
Такое Виктория Цыганова восприняла крайне резко. Она была возмущена тем, что в такой важный период в жизни страны ей запрещают исполнить песню о Крыме. По ее словам, она решила устроить провокацию, несмотря на запрет.
"Я понимала, что меня больше не позовут...", – призналась звезда.
Артистка уверяет, что как только она начала петь, вся аудитория встала в едином порыве вместе с ней. Однако организаторы действительно вышвырнули ее прочь из списка звезд, с которыми будут сотрудничать.
Ранее Виктория Цыганова придумала обзывательство для охаявших ее россиян после скандального интервью.
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