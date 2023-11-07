Одна на двоих: у Цыгановых заподозрили психическую болезнь

Одна на двоих: у Цыгановых заподозрили психическую болезнь
Фото: YouTube.com
Недавний инцидент с обысками произвел неоднозначное впечатление на публику

Супруги Виктория и Вадим Цыгановы продолжают находиться в объективе общественного пространства после интервью иноагенту. Сперва они столкнулись с массовой критикой своих слов о происходящем в стране, а после неожиданно заявили об обысках в собственном доме, обвинив во всем Ксению Собчак.

Поведение знаменитостей вызывает у публики массу вопросов, из-за чего в медиапространстве их стали подозревать в психической болезни. Например, на это намекнули известные пранкеры Вован и Лексус после того, как Цыгановы отметили, что идея с обыском принадлежит им. По словам блогеров, все подобные заявления "являются бредом воспаленного сознания". 

"Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству – лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", – приводит их слова телеканал "360".

Позже Лексус пояснил, что, вероятно, супруги Цыгановы имели в виду другой розыгрыш, когда они обманули премьер-министра Италии. Он назвал их "знатными троллями" за задумку с обысками и обвинением в этом Ксении Собчак. 

Ранее в интервью Вадим Цыганов неожиданно закрыл рот супруге. Публика заподозрила, что в отношениях звезд наступил разлад.

Источник: Подъем
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