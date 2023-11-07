Теряющий популярность SHAMAN получил совет от Моргенштерна*

Теряющий популярность SHAMAN получил совет от Моргенштерна*
Фото: кадр YouTube.com
Знаменитости посоветовали поддержать другую страну

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, сейчас является невероятно востребованным артистом. Все из-за патриотичных песен, которые очень нравятся российской публике. Недавно он выступил на открытии выставки на ВДНХ, а также, по слухам, станет самым важным артистом на Голубых огоньках – его пригласили сразу Первый канал, "Россия 1" и НТВ.

Однако, несмотря на невероятный ажиотаж по поводу творчества SHAMAN и массовых признаний публики в любви к артисту, интерес к его музыке постепенно угасает. Как отметила Ксения Собчак во время беседы с Алишером Моргенштерном*, сейчас певец не может похвастаться высокими просмотрами, как в прошлом году. Это подтвердил и рэпер, указав, что ни разу треки патриотичного артиста не попадали в главные чарты в России. По его мнению, это является "довольно интересной" особенностью, учитывая такую востребованность Ярослава.

Моргенштерн* считает, что Дронов – исключительно продюсерский проект, в который вложили много денег. Грамотный подход помог певцу стать востребованным у патриотической аудитории и объектом насмешек у других людей. Это какое-то время позволяло сохранять интерес. Алишер дал совет теряющему популярность SHAMAN, который по его мнению поможет артисту сохранить славу.

"Надо экспериметировать. Надо попробовать за другую страну спеть что-нибудь. Нужны эксперименты в творчестве", – считает рэпер.

Такое заявление вызвало громкий смех у аудитории, которая слушала интервью Моргенштерна* у Собчак в зале. Говорил ли артист серьезно или просто решил таким образом пошутить неизвестно. 

Также артист высказался о возможном возвращении в Россию и выступлении в зоне СВО. Алишер отметил, что очень хочет назад и готов рассмотреть возможность дать концерт перед солдатами, но однозначно согласиться на это он пока не готов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно, как российские власти отреагировали на выходку SHAMAH с красной кнопкой на сцене.

* признан иноагентом

Источник: YouTube
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