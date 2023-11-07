Патриот SHAMAN обрел покровителя в высших эшелонах власти

Звезду осыпали комплиментами

Автор и исполнитель песен SHAMAN сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских артистов. Более того, треть опрошенных ВЦИОМ считают его лидером отечественной эстрады, благодаря чему музыкант занимает первое место в рейтинге, опережая более именитых артистов.

К слову, знаменитые коллеги активно поддерживают Ярослава Дронова. Еще десять лет назад народная артистка СССР Алла Пугачева фактически спасла жизнь будущей звезде. Теперь же в клипах на песни, которые написал SHAMAN, снимаются Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Олег Газманов и другие.

Кроме того, исполнителя хита "Я русский" любят миллионы фанатов. В певце ценят как творческие способности, так и патриотические взгляды. И на то, и на то обратила внимание спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, в лице которой SHAMAN обрел нового покровителя.

Политик публично поддержала исполнителя и заявила, что будущее России за такими артистами, как SHAMAN, уточняет телеканал "360".

"Очень талантливый молодой человек, который пишет песни такие проникновенные, с такой любовью к России...",

– охарактеризовала Ярослава Дронова председатель СФ РФ Валентина Матвиенко.

Кроме того, по данным портала URA.RU, Валентина Матвиенко обратила внимание, что музыкант поет вживую.