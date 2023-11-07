Патриот SHAMAN обрел покровителя в высших эшелонах власти

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Автор и исполнитель песен SHAMAN сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских артистов. Более того, треть опрошенных ВЦИОМ считают его лидером отечественной эстрады, благодаря чему музыкант занимает первое место в рейтинге, опережая более именитых артистов.
К слову, знаменитые коллеги активно поддерживают Ярослава Дронова. Еще десять лет назад народная артистка СССР Алла Пугачева фактически спасла жизнь будущей звезде. Теперь же в клипах на песни, которые написал SHAMAN, снимаются Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Александр Маршал, Олег Газманов и другие.
Кроме того, исполнителя хита "Я русский" любят миллионы фанатов. В певце ценят как творческие способности, так и патриотические взгляды. И на то, и на то обратила внимание спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, в лице которой SHAMAN обрел нового покровителя.
Политик публично поддержала исполнителя и заявила, что будущее России за такими артистами, как SHAMAN, уточняет телеканал "360".
"Очень талантливый молодой человек, который пишет песни такие проникновенные, с такой любовью к России...",
– охарактеризовала Ярослава Дронова председатель СФ РФ Валентина Матвиенко.
Кроме того, по данным портала URA.RU, Валентина Матвиенко обратила внимание, что музыкант поет вживую.
Украина требует к себе особое отношение
Грандиозным концертом в Кремле отметили 100-летие со дня рождения поэта Михаила Танича. Юрий Антонов исполнил два хита - "Зеркало" и "Не забывай". А за кулисами встретился с корреспондентом "Утро.ру"